Firat Arslan boxt in Trabzon gegen Isaac Ankrah um WM-Chance

Boxen : Arslan boxt in Trabzon gegen Ankrah um WM-Chance

Berlin Der frühere Box-Weltmeister Firat Arslan steigt am 19. Mai wieder in den Ring. Der 47 Jahre alte Cruisergewichtler boxt in Trabzon/Türkei gegen Isaac Ankrah (Ghana) um den Interconti-Titel der WBO und hofft bei einem Sieg auf eine erneute WM-Chance.

Arslan, ein deutscher Boxer mit türkischen Wurzeln, war von 2007 bis Ende 2008 Champion der WBO in seiner Gewichtsklasse. Sein Gegner Ankrah (38) hat bislang 21 Profikämpfe bestritten und 14 davon gewonnen.

