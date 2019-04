Staatsanwaltschaft Köln bestätigt : Haftbefehl gegen Felix Sturm wegen Steuerhinterziehung

Köln Der Haftbefehl gegen den ehemaligen Boxweltmeister Felix Sturm ist wegen Steuerhinterziehung vollstreckt worden. Das sagte ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln für Wirtschaftsstrafsachen.

Wegen des Steuergeheimnisses dürfe die hinterzogene Summe nicht genannt werden. Der 40 Jahre alte gebürtige Leverkusener Sturm, der mit Geburtsnamen Adnan Catic heißt, befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Köln.

Sturm war nach Angaben der „Bild am Sonntag“ am Freitag während der Fitness-Messe Fibo in Köln festgenommen worden, nachdem die Kölner Staatsanwaltschaft, Abteilung Wirtschaftsstrafsachen, den Haftbefehl erwirkt hatte.