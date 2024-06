Mit 81 Jahren Er trainierte Henry Maske – Box-Coach Manfred Wolke gestorben

Der deutsche Box-Sport trauert um Manfred Wolke. Der frühere Erfolgscoach von Henry Maske starb bereits am vergangenen Mittwoch im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Frankfurt/Oder, wie Maske der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie am Montag bestätigte. Zunächst hatten die „Welt“ und der Radiosender 91.7 Oderwelle berichtet. Wolke hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.