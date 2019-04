Sturm schrieb am 7. Dezember 2013 deutsche Boxgeschichte, als er zum vierten Mal den Weltmeistertitel gewann. Der 34 Jahre alte Mittelgewichtler aus Leverkusen besiegte in Stuttgart den bisherigen IBF-Titelträger Darren Barker (England) durch technischen K.o. bereits in der zweiten Runde.