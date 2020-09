Corona-Ausbruch im Trainingslager : Deutsches Box-Team in Isolation

Längenfeld Die deutschen Boxer bereiten sich im Trainingslager in Österreich auf ein großes Turnier vor. Plötzlich werden fast alle positiv auf Corona getestet. Nun sind sie in ihren Zimmern isoliert.

Die Sportler sind seit mehreren Tagen in ihren Zimmern isoliert. Nach Ablauf der Isolationsfrist von den in Tirol geltenden zehn bis 14 Tagen können sie in die Heimat zurückreisen. Da sich Tests und Auswertungen über mehrere Tage erstreckt haben, erfolgt die Heimreise bis zum kommenden Wochenende gestaffelt in Gruppen.