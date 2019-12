Kampf in den USA : Feigenbutz boxt im Februar gegen Plant um WM-Titel

Köln Profiboxer Vincent Feigenbutz bekommt schon früh im neuen Jahr seine Chance auf einen WM-Gürtel. Der 24-Jährige kämpft am 15. Februar gegen den US-Amerikaner Caleb Plant (27) um die IBF-Weltmeisterschaft im Supermittelgewicht.

"Es war immer schon mein Ziel, in den USA zu boxen", sagte Feigenbutz: "Ich reise da nicht hin, um zu verlieren. Ich möchte der zweite deutsche Boxer nach Max Schmeling sein, der Profi-Weltmeister in den USA wird." Promoter Nisse Sauerland fügte an: "Er hat sich diesen Kampf absolut verdient. Vincent hat die letzten Jahre hart an sich gearbeitet und mittlerweile eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen."