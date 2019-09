"Dich will ich als nächstes, Penner!" : Skandalboxer Fury nimmt nach Punktsieg Wilder ins Visier

Berlin/Las Vegas Tyson Fury hat gegen den Schweden Otto Wallin in Las Vegas einen hart erkämpften Sieg gefeiert. Seinen nächsten Rivalen nahm er noch im Ring ins Visier.

"Deontay Wilder", brüllte der Brite ins Hallenmikrofon in Las Vegas: "Dich will ich als nächstes, Penner!" Am 22. Februar 2020 soll der mit Spannung erwartete Rückkampf gegen US-Weltmeister Wilder starten. Gegen diesen hatte der ungeschlagene Fury im ersten Aufeinandertreffen am im Dezember 2018 in Los Angeles sein erstes Remis kassiert.