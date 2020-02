Sieg durch technischen K.o. : Fury entthront Box-Weltmeister Wilder

Berlin Tyson Fury ist zum zweiten Mal Box-Weltmeister im Schwergewicht. Der 31-jährige Brite bezwang in Las Vegas den amerikanischen Titelverteidiger Deontay Wilder in der siebten Runde durch technischen K.o. und sicherte sich den Weltmeistergürtel der WBC.

Vor 17.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena zeigte Fury eine überaus dominante Vorstellung. Wilder ging bereits in der dritten Runde erstmals zu Boden und wirkte von da an schwer angeschlagen und blutete unter anderem aus dem Ohr.