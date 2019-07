Ältester Super-Champion im Weltergewicht : Das Box-Märchen von Manny Pacquiao geht in die nächste Runde

Las Vegas/Köln Der philippinische Star Manny Pacquiao bricht alle Rekorde. Der 40-Jährige wurde zum ältesten Super-Champion im Weltergewicht. Zeit zum Feiern hat der "Pac Man" aber kaum, vom Ring in Las Vegas ging es gleich wieder zurück zum Senatssitz in seine Heimat.

Schau mich an, ich bin der Champion: Mit erhobenen Fäusten und finsterer Miene blickte Weltmeister Manny Pacquiao auf seinen am Boden liegenden Gegner hinab und demonstrierte mit Gestik und Mimik seine Überlegenheit. Der Niederschlag in Runde eins nach einer krachenden Kombination war der perfekte Beginn für den philippinischen Boxstar, am Ende stand ein Punktsieg gegen Titelverteidiger Keith Thurman (USA). Pacquiao hatte damit in der MGM Grand Garden Arena von Las Vegas einen Rekord gebrochen, der 40-Jährige ist der älteste Super-Champion der WBA.