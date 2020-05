Graciano "Rocky" Rocchigiani (u.a. Körperverletzung/insgesamt 14 Monate)

Graciano Rocchigiani verkörperte einst das Gegenstück zum "Gentleman" Henry Maske, "Rocky" war der Bad Boy - und das nicht nur im Ring. In seinem Privatleben geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, zweimal musste Rocchigiani ins Gefängnis: 2002 wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen für 297 Tage, fünf Jahre später wegen Trunkenheit am Steuer und Körperverletzung. Nach fünf Monaten wurde er wegen guter Führung vorzeitig entlassen. Rocchigiani starb am 1. Oktober 2018 bei einem Autounfall auf Sizilien.