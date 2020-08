Schaukampf über acht Runden : Tyson-Comeback auf November verschoben

Los Angeles Mike Tyson steigt nach 15 Jahren wieder in den Ring. Der Schaukampf zwischen dem 54-Jährigen und Roy Jones Jr. soll nun am 28. November stattfinden.

Der Schaukampf des ehemaligen Box-Weltmeisters Mike Tyson ist auf den 28. November verschoben worden. Das teilte der Schwergewichtler am Dienstag mit. Ursprünglich hatte der 54-Jährige Tyson am 12. September in Los Angeles gegen seinen drei Jahre jüngeren Landsmann Roy Jones jr. antreten wollen.