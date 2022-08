Verdacht auf Muskelfaserriss : Bob: Langen muss weiter um EM-Start bangen

Königssee (sid). Olympiasieger Christoph Langen (Unterhaching) muss nach der Absage für die deutschen Bob-Meisterschaften am Samstag und Sonntag in Königssee weiter um einen Start bei der EM und dem Weltcup zwei Wochen später bangen. "Das können wir sicher erst nächste Woche entscheiden", meinte Bundestrainer Raimund Bethge: "Es besteht der Verdacht eines Muskelfaserrisses."

Selbst bei einem Verzicht Langens auf die Weltcup-Rennen am 20./21. Januar in Königssee ist ein Start bei der WM in St. Moritz (27./28. Januar und 3./4. Februar) möglich. "Dann allerdings nur aus der zweiten Startgruppe, weil er nicht bei den drei geforderten Weltcup-Wettbewerben dabei war", erklärt Bethge: "Ein unmögliches Reglement vom Weltverband."