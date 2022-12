Bewegungsgipfel Bundesregierung setzt auf Entwicklungsplan Sport

Mit einem Sportentwicklungsplan will die Bundesregierung Deutschland wieder stärker in Bewegung bringen. „Wir merken, dass wir durch die Pandemie Bewegungsdefizite haben“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag beim Bewegungsgipfel in Berlin. Bei dem Treffen wollten Vertreter von neun Bundesministerien, Bundestag, Ländern und Kommunen sowie des organisierten Sports gemeinsame Maßnahmen entwickeln, um Sport für alle Menschen in Deutschland möglich und einfach erreichbar zu machen.