Duell der Großmeister in Astana Bei der Schach-WM kommt es zum Showdown

Die einen sehen darin eine maßlose Arroganz, die anderen eine hilfreiche Lösung aus der fortwährenden Umklammerung durch Carlsen, die Anakonda des Betriebs. Seit dem 9. April spielen also in Astana (Kasachstan) der Zweit- und der Drittplatzierte der Weltrangliste, der Russe Ian Nepomniachtchi und der Chinese Ding Liren, gegeneinander – und was soll man sagen: Die beiden liefern sich großartige Duelle. Dreimal ging „Nepo“ in Führung, dreimal glich Ding wieder aus, zuletzt – in der 12. Partie – in einem wahrhaft historischen Fight, bei dem auf beiden Seiten hoch gepokert wurde. Irgendwann betrat Ding die Siegerstraße, nachdem er ein paar Züge zuvor schrecklich auf Verlust gestanden hatte. Dringend im Internet nachspielen!