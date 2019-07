Beachvolleyball-WM : Die Fan-Lieblinge Ludwig und Kozuch sind schon raus

Laura Ludwig (l.) und Margareta Kozuch in Aktion auf dem Center Court. Foto: dpa/Christian Charisius

Hamburg Der Gegner zu stark, das eigene Spiel nicht zwingend genug: WM-Titelverteidigerin Ludwig ist mit ihrer neuen Partnerin bei der Heim-WM schon raus. Den schwarzen Mittwoch überstand nur das Stuttgart-Frauenduo Borger/Sude.

Der Schock saß tief. Titelverteidigerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind plötzlich raus, und die Beachvolleyball-WM in Hamburg geht ab sofort ohne die größten Fan-Lieblinge weiter. Die 33 Jahre alte Olympiasiegerin Ludwig und die einstige Hallen-Nationalspielerin Kozuch blieben am Mittwoch im Stadion am Rothenbaum in der ersten K.o.-Runde gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes ohne Chance, verloren trotz lautstarker Unterstützung von rund 10 000 Fans überraschend deutlich mit 0:2 (15:21, 12:21).

Auch vier weitere Damen-Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes blieben bereits zum Start der Alles-oder-nichts-Phase hängen. Nur Karla Borger und Julia Sude überstanden den schwarzen Mittwoch am Rothenbaum, auch wenn die Stuttgarterinnen lange um das Weiterkommen zittern mussten. Am Ende besiegte das Stuttgarter Nationalteam die Außenseiterinnen Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster) mit 2:1 (19:21, 21:17, 15:13) und trifft am Donnerstag im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale auf die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Das nach dem verletzungsbedingten Karriere-Ende von Ludwigs Olympia- und WM-Siegpartnerin Kira Walkenhorst zum Jahresbeginn neu zusammengestellte Team mit „Maggie“ Kozuch konnte sich nach einem Mixed aus starken und schwächeren Leistungen in der Gruppenphase im ersten K.o.-Spiel nicht stabilisieren. Von Beginn an drückte das US-Duo den Hamburgerinnen sein Spiel auf und siegte am Ende klar.

Julia Sude muste nach dem Siegpunkt bei ihrer Partnerin Karla Borger erst nochmal nachfragen: „Ist es vorbei?“ Nach einer makellosen Vorrunde hatte das Duo viel mehr Mühe als erwartet, um im ersten deutschen Duell bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg das Ticket für das Achtelfinale zu buchen. „Ich wusste nicht genau, wo der Ball gelandet ist“, berichtete Blockspezialistin Sude von der letzten Aktion. Der Schlag von Tillmann verfehlte das Feld - Borger/Sude durften jubeln. „Wir hatten viel Druck, die Gegner nichts zu verlieren. Es war ein sehr spezielles Spiel“, bemerkte Borger.

Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin Borger, die 2013 mit Britta Büthe schon Vizeweltmeisterin war, und ihre ein Jahr ältere Blockspielerin Sude konnten die Anspannung nie ganz ablegen. „Wir hatten Sand im Getriebe. Und es kam mental viel zusammen“, beschrieb Sude den eigenen Auftritt. Mit Erfahrung und Cleverness rettete das Team vor rund 9000 Fans am Hamburger Rothenbaum aber noch das 2:1. „Wir sind total erleichtert“, sagte Sude.

Während sich das Familienunternehmen Sude/Borger - der Vater und einstige Nationalspieler Burkhard Sude ist auch Trainer des Teams - auf die zweite K.o.-Runde vorbereiten kann, war für alle anderen deutschen Duos am Mittwoch schon Endstation. Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger scheiterten mit 1:2 (21:19, 19:21, 10:15) an den US-Amerikanerinnen Kelly Claes und Sarah Sponcil. Knapp mit 1:2 (22:24, 21:19, 14:16) verloren Leonie Körtzinger und Sarah Schneider (Hamburg) gegen die favorisierten Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) blieben gegen die Niederländerinnen Marleen Van Irsel und Joy Stubbe beim 0:2 (19:21; 12:21) ohne Chance.

(sef/dpa)