Lukas Hradecky

Parierte zunächst stark gegen Joao Victor (16.) und wurde dann von seinen Vorderleuten beim 0:1 durch Marin Pongracic im Stich gelassen (41.). Auch bei den weiteren Treffern in der zweiten Halbzeit verwehrten ihm seine Mitspieler jegliche Unterstützung. An ihm lag es an diesem Abend nicht.

Note: 3