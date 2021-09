"Blödsinn, ein Bürokratiemonster" : Spitzensport-Zeugnis sorgt für Ärger

Berlin Leichtathletik ganz oben, Basketball ganz unten: Der Abschlussbericht der PotAS-Kommission hat die Weichen für die Leistungssportförderung in der Zukunft gestellt - und für dicke Luft gesorgt.

Die am Montag präsentierten Zahlen sollen nun in Fördermittel übersetzt werden. Schon am Dienstag trifft sich die Förderkommission mit Mitgliedern des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Olympischen Sportbundes. Grundlage für ihre Entscheidungen ist eine Rechenformel mit zwei Säulen. Zwei Drittel der Fördermittel sollen strikt nach den Ergebnissen der Analyse verteilt werden, der Rest orientiert sich an den Potenzialen auch mit Blick auf die Spiele 2024 in Paris.