Zeichen gegen Rassismus in den USA : Basketballerinnen verlassen bei Nationalhymne das Feld

Los Angeles Die Basketballerinnen aus New York und Seattle haben beim Start der Profiliga WNBA ein deutliches Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Als die US-Nationalhymne abgespielt wurde, verließen die Akteure beider Teams das Feld. Stattdessen gedachten sie der getöteten Breonna Taylor.

Beim Start der Basketball-Profiliga WNBA haben die Spielerinnen von New York Liberty und Seattle Storm ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Als vor Beginn der Partie am Samstag (Ortszeit) in der Halle in Bradenton/Florida die US-Nationalhymne abgespielt wurde, verließen die Akteure beider Teams das Feld in Richtung der Katakomben.