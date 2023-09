Schröder, Bonga, Wagner-Brüder DBB-Team in der Einzelkritik: Die Beiträge der Spieler zum WM-Titel

Maodo Lô (30) Furchtloser X-Faktor. Der Spielmacher hatte eine schwierige Saison bei Alba Berlin und fand auch in der WM-Vorbereitung nicht so recht seine Form. Zum Auftakt gegen Japan traf er keinen seiner fünf Wurfversuche – um dann gegen Mit-Favorit Australien mit 20 Punkten zu explodieren. So wechselhaft verläuft das Turnier bislang insgesamt für Lô. An guten Tagen kann er für dieses Team entscheidend sein – so wie im Viertelfinale, als das Team unter seiner Anleitung deutlich stärker aufspielte als mit Schröder.