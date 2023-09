WM-Gold für deutsche Basketballer Der historische Erfolg

Auch das ist mittlerweile typisch Schröder: Der in den vergangenen Jahren hart, oft auch überhart kritisierte Braunschweiger lässt seinen Worten Taten folgen. In goldenen Schuhen führte der eigenwillige Starspieler ein Team zu WM-Gold, das sich nach dem für viele überraschenden EM-Bronze im Vorjahr nun als Goldene Generation betrachten darf. Um 23.03 Uhr Ortszeit feierten der Anführer und sein Team mit Pokal und Medaillen im goldenen Konfettiregen. „Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei“, sagte Schröder wenig später. „Im vergangenen Jahr Bronze bei der EM, jetzt der WM-Titel – ich will nichts mehr über meinen Namen hören. Ich will einfach Respekt.“