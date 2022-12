Jede Woche besser Luka Doncic lässt Dirk Nowitzki vergessen

INFO

Erfolge in Europa Bereits als 13-Jähriger spielte der Slowene Luka Doncic (Jahrgang 1999) für die Jugendteams von Real Madrid. Mit 16 gab er sein Profi-Debüt in der starken spanischen Liga. 2017 verhalf er Slowenien mit zur Goldmedaille bei der EM. In der Saison 2017/18 führte er Madrid zum Sieg in der Liga sowie in der europäischen Königsklasse Euroleague. In jenem Jahr 2018 wurde er als bester Spieler sowohl der spanischen Liga wie auch der regulären Euroleague-Saison und deren Finalturnier ausgezeichnet.

Karriere in den USA 2018 wurde er an dritter Stelle der NBA-Talentbörse von den Dallas Mavericks gewählt. In seiner ersten Saison wurde er als bester Liga-Neuling ausgezeichnet. 2022 führte er Dallas überraschend bis ins Halbfinale der NBA-Playoffs. Zudem hält er diverse individuelle Rekorde.