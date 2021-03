Keine Absteiger : Westdeutscher Basketball-Verband sagt Saison ab

Der Westdeutsche Basketball-Verband hat am Mittwochabend eine endgültige Entscheidung getroffen. Unterhalb der 1. Regionalligen wird die Saison 2020/2021 abgesagt. Grund sind die Infektionszahlen.

Was sich in den vergangenen Wochen immer stärker abgezeichnet hatte und durch die nun wieder steigenden Corona-Infektionszahlen eigentlich nur noch logische Konsequenz war, ist nun beschlossene Sache. Im Westdeutschen Basketball-Verband wird die Saison unterhalb der 1. Herren-Regionalliga sowie Regionalliga Damen nicht mehr begonnen. Auf- und Abstiege werden grundsätzlich ausgesetzt, alle Teams starten im kommenden Jahr in den Ligen, in denen sie auch in dieser Saison angetreten wären. Das hat das WBV-Präsidium am Mittwochabend beschlossen.