„Die Situation ist kritisch“ DBB-Vizepräsident Bösing warnt vor Schiedsrichtermangel im Basketball

Bösing Im Bereich des DBB werden in jedem Jahr rund 3000 Nachwuchsschiedsrichter ausgebildet. Das Problem ist aber die ziemlich hohe Drop-Out-Quote - also die Zahl der Rookies, die nach drei Jahren schon wieder die Pfeife an den Nagel hängen. Diese Quote liegt aktuell bei über 70 Prozent. Das ist zu viel, denn auf lange Sicht werden die Landesverbände, die ja letztlich den Spielbetrieb in den unteren Klassen organisieren, noch mehr Probleme bekommen, als sie aktuell schon haben.