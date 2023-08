Vor WM-Auftakt Raketenalarm weckt deutsche Basketballer

Die deutschen Basketballer sind vor dem WM-Start auf der japanischen Insel Okinawa von einem Raketenalarm geweckt worden. „Ich dachte zuerst, dass es an der Tür geklingelt hat. Ich war etwas überrascht“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert am Donnerstag: „Die Nachricht war auf Japanisch, ich wusste also nicht, was da stand. Aber ich habe sofort die Nachrichten gelesen und herausgefunden, worum es ging.“