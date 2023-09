„Verlieren Gesichter“ Liga fürchtet nach Basketball-WM Abgänge

Obst wurde nach seinem sensationellen Halbfinale mit 24 Punkten gegen Olympiasieger USA direkt medial mit NBA-Clubs in Verbindung gebracht. Als der Flügelspieler in der Mixed Zone von Manila gefragt wurde, ob er schon ein neues Konto für die bevorstehenden Unsummen aus der NBA angelegt habe, antwortete Obst nur: „Ich habe noch drei Jahre Vertrag in München.“ Dort bleibe er auch. Obst hat erst in diesem Frühjahr langfristig bis 2026 bei den Bayern verlängert.