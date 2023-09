Trotz Titels Basketballer nicht automatisch für WM 2027 qualifiziert

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erspart sich durch den Weltmeister-Titel von Manila nicht die Qualifikation für das WM-Turnier 2027 in Katar. Dies teilte der Weltverband Fiba auf Anfrage mit. Gesetzt soll für die Endrunde demnach überhaupt kein Team und damit auch nicht Gastgeber Katar sein, wie ein Fiba-Sprecher schrieb. Deutschland ist ab Februar 2024 zunächst in der EM-Qualifikation für 2025 gefordert. Im kommenden Sommer treten die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder bei den Olympischen Spielen in Paris an.