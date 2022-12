Sportgeschichte Der eine Schlag, der Basketball zum körperlosen Sport machte

Sein Spitzname ist „Gentle Giant“, der sanfte Riese. Sowohl für seine sportlichen wie auch für seine akademischen Leistungen in Soziologie wird er ausgezeichnet. Doch auf dem höchsten Level, in der NBA, kann er seinen Mangel an Talent durch noch so viel Arbeit nicht wettmachen. Also trainiert er sich immer mehr Muskelmasse an und richtet sich in einer Rolle ein, die ihm nicht behagt: Als sogenannter Enforcer (etwa: Vollstrecker) der Mannschaft soll er die Gegenspieler einschüchtern und die geldwerte Gesundheit des eigenen Starspielers Kareem Abdul-Jabbar verteidigen. Für eine Titelstory im Magazin „Sports Illustrated“ in jenem Herbst über die Bodyguards in Basketball-Trikots picken die Journalisten das eine Foto heraus, auf dem er halbwegs böse guckt.