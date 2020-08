„Kein Gelegenheitsleugner“ : Bonn rechnet mit Gerichtsstreit wegen Kündigung von Saibou

Bonn Nach der fristlosen Kündigung von Nationalspieler Joshiko Saibou rechnet Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn mit einer Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht. Der Verein steht aber zu seiner Entscheidung.

„Wir wissen, dass wir keine guten Karten haben, da mit einer Null rausgehen. Es läuft wahrscheinlich auf einen Vergleich hinaus“, sagte Klubpräsident Wolfgang Wiedlich dem sid: „Aber das ist uns allemal lieber, als das unser Mini-Raumschiff in die Luft fliegt.“

Die Bonner hatten sich am Dienstag nach Saibous Teilnahme an einer Großdemonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen vom 30-Jährigen getrennt. Der Point Guard stelle „ein permanentes Infektionsrisiko“ dar. Schon im Mai hatten er und seine Freundin, die Weitspringerin Alexandra Wester, mit Einlassungen zur Coronakrise in den Sozialen Netzwerken polarisiert. Saibou bezeichnete seine Entlassung bei Instagram als „totalitär“ und als „Schlag ins Gesicht der Meinungsfreiheit“.