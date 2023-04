Schon wieder eine Todesgruppe Schwere WM-Gegner für deutsche Basketballer bei Vorrunde in Japan

„Es ist eine sehr interessante Gruppe“, sagte Herbert nach der Auslosung beim Internet-Sender MagentaSport. „Wir waren im vergangenen Jahr bei der EM in einer Todesgruppe. Jetzt haben wir wieder eine schwere Gruppe erwischt“, sagte der Nationalcoach mit Blick auf die Partien im japanischen Okinawa. Die Weltmeisterschaft findet vom 25. August bis 10. September auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien statt.