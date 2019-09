Eklat in der BBL : Konga wehrt sich gegen Rassimus

Ludwigsburg Basketball-Profi Konstantin Konga ist während eines Bundesliga-Spiels rassistisch beleidigt worden. Die Szene reagierte mit großer Geschlossenheit.

Mit unüberhörbaren Affenlauten war Konga beim 89:87-Sieg seines Klubs am Mittwochabend beim MBC Weißenfels von einem Zuschauer beleidigt worden. Tags darauf setzte er sich in einem ausführlichen Statement bei Instagram zur Wehr. "Ich weiß, dass ich als weiße Person per Definition nicht von Rassismus betroffen sein kann", schrieb er in dem Sozialen Netzwerk: "Ich möchte aber auf das hier in Deutschland bestehende Rassismus-Problem hinweisen."