Rassismus-Eklat in der Basketball-Bundesliga : Affenlaute gegen Ludwigsburgs Konga

Weißenfels Beim Basketball-Bundesligaspiel in Weißenfels wurde der Ludwigsburger Konstantin Konga mit Affenlauten aus dem Publikum bedacht. Der MBC reagierte umgehend.

Mit unüberhörbaren Affenlauten ist Konstantin Konga vom Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg beim Sieg seines Vereins am Mittwochabend beim MBC Weißenfels beleidigt worden. Konga, der früher Klein hieß und bei seiner Hochzeit im Sommer den Familiennamen seiner afrikanischen Ehefrau angenommen hatte, machte den Vorfall via Instagram öffentlich: "Ich bin schockiert und traurig, dass so etwas in der Basketball-Bundesliga passiert."