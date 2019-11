Olympia-Qualifikation : Basketballer gehen Hammerlosen bei Olympia-Qualifikation aus dem Weg

Mies Bei der letzten Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr warten auf die Basketball-Nationalmannschaft wie erwartet anspruchsvolle Aufgaben — den ganz schweren Brocken gehen die deutschen Basketballer aber aus dem Weg.

In der zweiten Gruppe des Turniers in Split spielen Kroatien, Tunesien und Brasilien. Die beiden Topplatzierten jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Halbfinale. Nur der Sieger des Events qualifiziert sich für Olympia. Die Auslosung fand am Mittwoch im Hauptquartier des Basketball-Weltverbandes FIBA in Mies/Schweiz statt.