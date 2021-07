Olympia-Vorbereitung : US-Basketballer verlieren auch Testspiel gegen Australien

Australiens Joe Ingles wirft über Keldon Johnson aus den USA. Foto: dpa/John Locher

Las Vegas In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele haben die Basketballer der USA zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren. Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 83:91 gegen Australien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele haben die Basketballer der USA zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren. Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 83:91 gegen Australien. Die deutsche Gruppe B in Tokio entpuppt sich damit immer mehr zur Hammergruppe, neben Nigeria und Australien trifft das Team in Japan auch noch auf Italien.

Seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben war die Pleite in Las Vegas erst die vierte Niederlage in nun 58 Test-Partien. „Wir arbeiten noch daran, ein Team zu werden“, sagte NBA-Star Damian Lillard von den Portland Trail Blazers nach der Begegnung, in der er mit 22 Punkten bester Werfer für Team USA war. Kevin Durant von den Brooklyn Nets kam auf 17 Punkte, Bradley Beal von den Washington Wizards auf zwölf.

Trainer Gregg Popovich wirkte bei der Pressekonferenz nach der Partie angefressen und lieferte sich ein Wortgefecht mit einem Journalisten, beharrte aber darauf, zufrieden gewesen zu sein mit seiner Mannschaft. „Wir sind besser gewesen heute, ich habe mich gefreut über das, was ich gesehen habe“, sagte der 72-Jährige, der in der NBA die San Antonio Spurs trainiert. „In der zweiten Halbzeit sind wir müde geworden.“

Zur Halbzeit hatten die USA noch 46:35 geführt gegen die Australier um Patty Mills von den Spurs, der am Ende auf 22 Punkte kam, Joe Ingles von den Utah Jazz (17 Punkte) und Matisse Thybulle (12) von den Philadelphia 76ers. „Wir werden uns das anschauen und daraus lernen“, sagte Popovich. Vor dem Olympia-Auftakt gegen Frankreich testen die USA noch gegen Argentinien, erneut gegen Australien und zum Abschluss gegen Weltmeister Spanien.

(ako/dpa)