Sieg gegen Brasilien : Deutsche Basketballer qualifizieren sich für Olympia

Split Die deutschen Basketballer kehren nach 13 Jahren auf die Olympia-Bühne zurück. Beim Qualifikationsturnier in Split/Kroatien feierte die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl im Finale einen 75:64 (36:34)-Sieg über Brasilien und sicherte sich den Startplatz für Tokio.

Zuletzt hatte eine DBB-Mannschaft 2008 in Peking mit dem damaligen Fahnenträger Dirk Nowitzki als Anführer bei Olympia gespielt. In Japan kommt es zur insgesamt sechsten Teilnahme. Auch 1936, 1972, 1984 und 1992, mit Nationalspieler Rödl im Aufgebot, war die deutsche Mannschaft dabei.

In Tokio spielt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe B gegen Australien, Nigeria und den Sieger des Qualifikationsturniers in Belgrad. Im Finale stehen sich am Abend Gastgeber Serbien und Italien gegenüber.