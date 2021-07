Zwei Schritte bis Tokio : Deutsche Basketballer nach Zitterpartie im Halbfinale

Der Olympia-Traum lebt: Nach einer Zitterpartie stehen die deutschen Basketballer im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Split/Kroatien und sind nur noch zwei Schritte von Tokio entfernt.

Durch ein 69:67 (32:35) im letzten Vorrundenspiel gegen Russland sicherte sich die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl Platz eins in der Dreiergruppe A. Am Samstag geht es gegen Gastgeber Kroatien oder Tunesien um den Sprung ins Endspiel.

Rödl musste im wegweisenden Duell wegen einer Oberschenkelprellung ohne Isaac Bonga auskommen. Nach dem Ausfall des NBA-erfahrenen Guards setzte der Trainer in der Starting Five auf Maodo Lo, Andreas Obst, Moritz Wagner, Niels Giffey und Johannes Voigtmann.

Nach dem nervösen Beginn gegen Mexiko, das der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) das Leben bis ins letzte Viertel äußerst schwer gemacht hatte, gab es erneut schnell für die Rödl-Schützlinge Probleme. Drei Ballverluste in 90 Sekunden spielten dem Gegner in die Karten.

"Here we go", sagte Rödl vor Wiederbeginn, doch es hakte weiter. Erstmals gerieten die DBB-Korbjäger jetzt mit mehr als sechs Punkten in Rückstand (41:49/27.). Mit einem 50:53 ging es ins Schlussviertel.