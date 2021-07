Deutschlands Basketballer für Olympia qualifiziert : Erfolg mit Kollateralschaden

Umstritten: Deutschlands Spielmacher Joshiko Saibou. Foto: dpa/Axel Heimken

Analyse Düsseldorf/Split Deutschlands Basketballer haben erstmals seit 2008 wieder die Qualifikation für ein olympisches Turnier geschafft. Sportlich eine große Leistung. Doch in der Stunde des Erfolgs ist die Freude bei vielen getrübt – die Schuld daran trägt der Verband.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Clemens Boisserée Leiter redaktionelle Produktentwicklung

Die Augen waren geschlossen, die Zähne gefletscht, der Kopf rot, die Arme fest um Niels Giffey geschlungen. Die ganze Last der vergangenen Tage und Wochen, sie schien aus Basketball-Bundestrainer Hendrik Rödl herausplatzen zu wollen. Gerade hatte sein Team das Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio gewonnen – völlig überraschend, weil zahlreiche NBA-Spieler und Top-Star Dennis Schröder fehlten, dafür die Mannschaft mit toller Moral und Mentalität aufspielte. Knappe Siege gegen Mexiko (82:76) und Russland (69:67) waren so noch zu erwarten gewesen. Anders als die folgenden Siege im Halbfinale gegen Turnier-Gastgeber Kroatien (86:76) und im Endspiel gegen die bis dahin noch unbesiegten Brasilianer (75:64).

Erstmals seit 2008 wird eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft wieder an den Spielen teilnehmen. Für eine Randsportart, wie es Basketball in Deutschland nun mal ist, ist das ein gewaltiger Erfolg. Für gewöhnlich würde eine solche Leistung in der kleinen aber feinen deutschen Basketball-Gemeinschaft ausschließlich Freude und Begeisterung auslösen.

😜🔥❤️ pic.twitter.com/FkL5ckZVSU — Jens Orlik (@DougFluties) July 4, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Anders als im Fußball ist die Nationalmannschaft im Basketball seit jeher der kleinste gemeinsame Nenner für einen Großteil der Fans. Man fiebert mit und freut sich, wenn die Besten von „uns“ es schaffen, „unseren“ Sport mit unerwarteten Erfolgen für ein paar Tage ins mediale Scheinwerferlicht zu rücken. So wie 2005, als das deutsche Team sensationell Vize-Europameister wurde. Oder so wie 2008, als Basketball-Aushängeschild Dirk Nowitzki die deutschen Athleten als Fahnenträger ins Olympiastadion von Peking führte.

Und jetzt also wieder Olympia. Endlich wieder ein großer Erfolg. Doch dieses Mal ist es anders. Dieses Mal ist der Stolz über die starke sportliche Leistung getrübt. Dieses Mal folgt ein „aber“ oder auch ein „trotzdem“, wenn man sich öffentlich über die Qualifikation freut. Die Schuld daran trägt der Deutsche Basketball-Bund (DBB), der rund um das Qualifikationsturnier abseits des Spielfelds eine dilettantische Außendarstellung ablieferte.

Und jetzt browsertechnisch nach Split … Trotz aller Störgeräusche, Dilettantismus in der Außendarstellung und katastrophalen Äußerungen der Verantwortlichen, gibt es so Viele im Team und drumherum, denen man die OLY-Teilnahme einfach nur von ganzem Herzen gönnt. Let’s get it! — André „Dré“ Voigt (@drevoigt) July 4, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Und das ging so: Deutschlands Basketballer haben mit Joshiko Saibou (31) einen recht begabten Aufbauspieler, der in den vergangenen Monaten unter anderem an zwei großen „Querdenker“-Demonstrationen in Berlin teilnahm, der auf den sozialen Netzwerken verschiedenen Größen der „Querdenker“-Szene folgt und auch selbst manch zweifelhaftes Posting absetzte. In einem freien Land mit freier Meinung ist das erlaubt, aber in einem freien Land mit freier Meinung darf man diesem Verhalten auch widersprechen und sich fragen, ob Joshiko Saibou noch für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft auflaufen sollte.

Zur Einschätzung des Statements von #Saibou.



Auf Insta folgt er weiterhin dem Who‘s Who der Querdenken-/Verschwörungsmythenszene:



Querdenken711, KenFM, Heiko Schrang, Nana Domena, Demokratischer Widerstand, Bhakdi, Coach Cecil (ehemaliger BBL-Spieler) oder Xavier Naidoo. — GeimpftLi (@DragonLi_) June 16, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Bundestrainer Hendrik Rödl beantwortete diese Frage, indem er Saibou für das Qualifikationsturnier nominierte, wovon selbst ein Mitspieler wie Johannes Voigtmann „genauso überrascht wie alle anderen“ war. Für Ex-Nationalspieler Jan Jagla war die Nominierung „in der Form auf jeden Fall ein Fehler“.

Der DBB versuchte durch ein optisch unprofessionelles (Hochkant-Selfie-Video auf dem Hotelzimmer-Bett) und inhaltlich leeres Video-Statement von Saibou die Kritiker zu beruhigen - was angesichts von Form und Inhalt („Mir ist wichtig zu sagen, dass ich die Existenz von Corona nicht bezweifle und nie angezweifelt habe") wenig überraschend misslang.

Joshiko Saibou wendet sich mit folgendem Statement an die deutsche (Basketball)-Öffentlichkeit. Am heutigen Mittwoch stößt er zur deutschen Mannschaft in Hamburg.



1/2 pic.twitter.com/obYaGERC42 — Dt. Basketball Bund (@DBB_Basketball) June 16, 2021 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Eine glaubhafte, konsequente Reflektion des eigenen Verhaltens seitens Saibous blieb aus, die Kritik daran hielt an. Und der DBB? Eierte in der Kommunikation herum. Saibou stehe „zu 100 Prozent dafür, das Land zu vertreten“, sagte Vize-Präsident Armin Andres, die Mannschaft habe dessen Erklärung zu den Vorfällen „akzeptiert“.

Gleichzeitig stellte wiederum Voigtmann klar: „Es gibt eine gewaltige Lücke [zwischen Saibous Äußerungen und Handlungen] und den Meinungen im Rest der Mannschaft“ und weiter: „Bei jeglichem Versuch, [seine bisherigen Haltungen] in die Nationalmannschaft hineinzutragen: Dann bin ich raus aus der Nationalmannschaft, oder er wird rausgeschmissen. Das muss hier und heute ein Ende haben. Und wenn nicht, kann ich es nicht mehr mit mir vereinbaren, mit ihm auf dem Feld zu stehen.“

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kurz vor Turnier-Beginn gab Saibou der Deutschen Presse-Agentur ein Interview, indem er seine Demo-Teilnahme nochmals rechtfertige und mit Kritik an „einigen“ Corona-Schutzmaßnahmen begründete. Gleichzeitig sagte der 31-Jährige auch: „Ich glaube an keine Verschwörungstheorien und das habe ich auch nie.“ Danach wurde es ruhig um Saibou und den DBB, der nämlich Presseanfragen in der Causa nicht mehr beantwortet. Vize-Präsident Andres erklärte, „weitere Statements würden nur zu weiteren Diskussionen führen“, man brauche nun „Ruhe“, um sich auf die sportlichen Aufgaben zu konzentrieren.

Eben jene Konzentration störte jedoch ein weiteres Malheur: Zwei Tage vor Start des Qualifikationsturniers musste der Verband mitteilen, dass er auf Superstar Dennis Schröder verzichten müsse – die Versicherungssumme für den 27-Jährigen sei für den DBB nicht zu bezahlen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Spielmacher der LA Lakers bereits die gesamte Turnier-Vorbereitung mit der Mannschaft absolviert und war als Leistungsträger von Trainer Rödl fest eingeplant gewesen.

Eine unbefriedigende wie vermeidbare Situation für alle Seiten, denn: Die Verbände sind seit jeher für die Versicherung ihrer Spieler verantwortlich. Schröder erwartet im Sommer einen neuen Vertrag, der ihm bis zu 20 Millionen Dollar pro Jahr bringen dürfte – bis dahin ist er aber vertragslos, was die Versicherungssumme in Corona-Zeiten in die Höhe treibt. Zumindest der Umstand, dass Schröder beim Turnier noch ohne neuen NBA-Vertrag dastehen würde, war bereits seit Wochen bekannt. Dennoch brauchte der Verband bis 48 Stunden vor Turnierbeginn, um zu der bitteren Erkenntnis zu gelangen, dass Schröder unter den bekannten Umständen nicht zu bezahlen ist.

Am Rande: Durch Schröders Ausfall rückte nun – ausgerechnet – Saibou in die Rolle des Ballverteilers im Offensiv-Spiel der Deutschen. Er machte seine Sache gut, war wichtiger Bestandteil des Teamerfolgs.

Zusammengefasst: Der DBB nominierte einen äußerst umstrittenen Spieler, versuchte die Kritik daran durch ein Hotelzimmer-Selfie-Video aus der Welt zu schaffen, blockte Anfragen in der Sache irgendwann einfach ab und bringt die eigenen Fans gegen sich auf. Gleichzeitig versäumte der Verband es, die Teilnahmebedingungen für seinen wichtigsten Spieler frühzeitig zu klären und gefährdete damit den Erfolg der Mannschaft bei einem extrem wichtigen Turnier.