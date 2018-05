BBL: Oldenburg gewinnt Play-off-Krimi gegen Alba

Oldenburg Die EWE Baskets Oldenburg haben im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga einen beeindruckenden Comeback-Sieg gefeiert und in der best-of-five-Serie gegen Alba Berlin zum 1:1 ausgeglichen.

Der Vizemeister setzte sich vor eigenem Publikum gegen den Titelanwärter nach Verlängerung mit 105:100 (92:92, 44:51) durch. Das dritte Spiel findet am Samstag (18.00 Uhr) in Berlin statt.

Oldenburg lag phasenweise bereits mit elf Zählern zurück. In einer hochspannenden zweiten Spielhälfte hatte der Gastgeber, angeführt vom österreichischen Topscorer Rasid Mahalbasic (28 Punkte) sowie von Altstar Rickey Paulding (25 Punkte), in der Schlussminute den Sieg vor Augen. Doch Alba rettete sich noch in die Verlängerung, wo Oldenburg schlussendlich aber die Oberhand behielt.