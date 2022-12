Große Ehre für den Superstar Nowitzki für Aufnahme in die Hall of Fame der NBA nominiert

New York · Dirk Nowitzki könnte schon bald in die „Hall of Fame“ der NBA aufgenommen werden. Der ehemalige deutsche Basketball-Superstar steht auf einer Vorschlagsliste.

21.12.2022, 22:33 Uhr

Infos Nowitzkis Karriere in zehn Schritten Infos Foto: AP/Vernon Bryant

(dör/SID)