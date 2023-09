Niemand überträgt das Halbfinale Basketball-Boss wegen TV-Situation bei WM „erzürnt“

Der deutsche Basketball-Präsident Ingo Weiss hat sich wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen die USA erneut über die TV-Situation bei der WM beschwert. Dass sich kein Sender gefunden habe, „der die Rechte von Magenta erwirbt und die Spiele zeigt, das erzürnt mich“, sagte Weiss der „Bild“ am Freitag in Manila. Das erste deutsche WM-Halbfinale seit 21 Jahren wird am Freitag (14.40 Uhr) ausschließlich bei Magentasport übertragen und ist dort kostenfrei zu sehen. „Vielleicht sind ARD und ZDF auch zu konservativ, sich an spannende Sportarten wie Basketball heranzuwagen“, mutmaßte Weiss.