Niederlage gegen Kanada Basketball-Star Doncic fliegt bei WM-Aus vom Feld

Die EM in Köln und Berlin im Vorjahr hatte für Doncic ähnlich geendet. Seine Slowenen verloren das Viertelfinale gegen Außenseiter Polen damals mit 87:90, Doncic musste mit fünf persönlichen Fouls auch in diesem Spiel vorzeitig gehen. „Ich habe heute schrecklich gespielt. Ich habe mein Team und das ganze Land, das uns unterstützt hat, im Stich gelassen. Das geht voll auf mich“, räumte der Starspieler damals ein. Doncic war in diesem Sommer einer der wenigen europäischen Stars, die bei der WM an den Start gingen. Der Grieche Giannis Antetokounmpo und der Serbe Nikola Jokic sagten ab.