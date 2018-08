NBA-Spielplan: Dennis Schröder spielt zum Auftakt mit Oklahoma gegen Warriors

Oakland Die NBA hat den Spielplan für die kommende Saison vorgestellt. Auf Nationalspieler Dennis Schröder wartet direkt eine schwierige Aufgabe.

Die Partie in Oakland steigt am 16. Oktober (Ortszeit) in feierlichem Rahmen. Die Warriors ziehen ihr Meisterbanner unter die Hallendecke und erhalten ihre Championship-Ringe. Bereits zuvor bestreiten am selben Tag die Boston Celtics mit Center Daniel Theis das Saison-Eröffnungsmatch gegen die Philadelphia 76ers. Dirk Nowitzki, der in seine 21. Spielzeit in der NBA geht, tritt gemeinsam mit Maximilian Kleber und den Dallas Mavericks einen Tag später bei den Phoenix Suns an.