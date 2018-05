NBA-Profi Maximilian Kleber: „Mein Vorteil war, dass wir viel verloren haben“

NBA-Profi Kleber im Interview : „Mein Vorteil war, dass wir viel verloren haben“

Maximilian Kleber, hier beim Spiel gegen die Atlanta Hawks, hat seine erste Saison in der NBA hinter sich. Foto: ap

Düsseldorf Die Dallas Mavericks spielten eine enttäuschende NBA-Saison, mit einer Ausnahme: Maximilian Kleber. Im Interview spricht der Deutsche über seine erste Saison in den USA an der Seite von Legende Dirk Nowitzki, seine Zukunft in der NBA und die WM-Chancen der Nationalmannschaft im Sommer.

Würzburg ist im deutschen Basketball eine echte Hochburg: Die Heimspiele des Bundesliga-Teams sind dauerhaft ausverkauft und mit Dirk Nowitzki (39) brachte die Stadt den wohl besten deutschen Basketballer aller Zeiten hervor. Nun spielt seit dieser Saison in Maximilian Kleber (26) ein zweiter Franke in der NBA – und es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten: Die beiden sind Team-Kollegen bei den Dallas Mavericks und teilen sich sogar die Position des Power Forward.

Nach einer Saison mit nur 24 Siegen aus 82 Spielen, verpassten die Texaner jedoch Anfang April die Playoffs, die Endrunde um die Meisterschaft. Für Maximilian Kleber die Gelegenheit, nach Deutschland zu fliegen, die Familie in Würzburg zu besuchen, in Bamberg zu trainieren – und wenige Tage vor seinem Rückflug nach Dallas mit unserer Redaktion zu sprechen.

Dirk Nowitzki hatte vor seiner Karriere den Traum, einmal gegen Michael Jordan zu spielen. War Ihr Traum, einmal mit Nowitzki zu spielen?

Maximilian Kleber Ich hatten keinen festen Namen im Kopf, aber ich habe immer die NBA verfolgt und die Stars gesehen. Mein Ziel war es, die irgendwann mal kennen zu lernen oder gegen die zu spielen. Und jetzt ist es natürlich etwas ganz besonderes, mit Größen wie Dirk oder Lebron James auf dem Feld zu stehen.

Nowitzkis Karriere geht langsam zu Ende. Wie schwierig ist es, als zweiter Deutscher in Dallas den Vergleichen mit ihm gerecht zu werden?

Kleber Diese Vergleiche mit Dirk gab es immer schon, aber unsere sportliche Situation lässt sich gar nicht vergleichen. An Dirk hatten die Mavericks von Beginn an ganz andere Erwartungen, er galt als Top-Talent und hatte deshalb eine andere Rolle im Team. Dann hat er eine einmalige Karriere hingelegt, ist einer der besten Basketballer aller Zeiten geworden. Damit kann und will ich mich nicht vergleichen.

Sie habe eine starke erste NBA-Saison hingelegt. Welchen Anteil hatte Nowitzki daran?

Kleber Klar hat er mir geholfen. Ich war mit dem Dirk schon einige Monate vor Saisonbeginn in Dallas unterwegs, das war cool. Wir haben zusammen trainiert und gequatscht. Er hat mir erklärt, was während der Saison so passiert und auf was man sich vorbereiten sollte. Während der Saison habe ich immer wieder seinen Rat gesucht.

Worum ging es da?

Kleber Um individuelle Sachen, auch ohne Basketball-Bezug. Zum Beispiel um Dallas. Die Stadt ist sehr speziell, ständig im Wachstum und sehr weitläufig. Alles muss man mit dem Auto erledigen. Das ist schon eine Umstellung, vor allem wenn man aus Bayern kommt.

Ihr Trainer gilt nicht gerade als Förderer junger Spieler. Dennoch standen Sie in fast der Hälfte aller Spiele in der Start-Formation. Wie haben Sie ihn überzeugt?

Kleber Ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, dass es länger dauert, bis ich überhaupt mal Spielzeit bekomme. Mein Vorteil war, dass wir als Team viel verloren haben und der Coach viel ausprobiert hat. Dadurch habe ich meine Chance bekommen und mir immer mehr Minuten erspielt. Ich konnte zeigen, dass ich als wurfstarker Spieler mit viel Energie in der Defensive helfen kann. Aber die vielen Niederlagen waren trotzdem echt bitter.

Zumal Sie vorher in Deutschland beim FC Bayern München gespielt haben. Niederlagen waren da eher die Ausnahme.

Kleber Ja, es war echt eine sehr anstrengende und schwierige Saison. Als Team verliert man halt einfach ungerne (lacht). Ich persönlich musste auch lernen, damit richtig umzugehen. Denn als Spieler ändert sich letztlich wenig: Wenn du auf dem Feld stehst, musst du alles geben, es geht schließlich auch um deinen nächsten Vertrag.

Ihr Vertrag läuft nach dieser Saison aus, die Mavericks haben bis Mitte Juli eine Option, um ein weiteres Jahr zu verlängern. Schon irgendwas gehört?

Kleber Die Gespräche waren gut, ich bin sehr optimistisch. Aber zu 100 Prozent sicher kann man sich in der NBA nicht sein, es ist verrückt, wie schnell es dort manchmal gehen kann.

Was muss passieren, damit die Mavericks eine bessere nächste Saison spielen?

Kleber Das ist ganz schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wen das Management überhaupt halten oder vielleicht wegschicken möchte und wie sie das Team künftig aufbauen wollen. Ich denke es wäre wichtig, in der Draft (der Verteilung der besten Nachwuchs-Talente, Anm. d. Red.) früh wählen zu können.

Verletzungen haben Ihre Karriere geprägt und auch dafür gesorgt, dass Sie erst mit 25 Ihr NBA-Debüt gegeben haben. Was hat dafür gesorgt, dass Sie nun eine Saison mit 82 Spielen unverletzt überstanden haben?

Kleber Ich habe in den letzten Jahren der Nationalmannschaft im Sommer immer absagen müssen, weil ich in der Reha war. Das war vor dieser Saison nicht ganz anders: Die Mavericks wollten, dass ich früh rüberkomme, um individuell zu arbeiten. An meiner Arbeitseinstellung hat sich nichts geändert, aber ich kann in Dallas mit den Athletik-Trainern individuell noch mehr und anders trainieren. Das hat echt super funktioniert. Trotz des hohen Spielpensums hatte ich keine Probleme. Daran will ich nächste Saison anknüpfen.

Info WM 2019 und deutsche NBA-Spieler Foto: afp, rm Deutsche NBA-Spieler Neben Maximilian Kleber und Dirk Nowitzki (beide Dallas Mavericks) sind auch Paul Zipser (Chicago Bulls), Daniel Theis (Boston Celtics) und Dennis Schröder (Atlanta Hawks) in der NBA aktiv. WM-Qualifikation im Sommer Die nächste Weltmeisterschaft wird im Spätsommer 2019 in China ausgespielt. Die Teilnehmer aus Europa werden über ein zweistufiges Qualifikations-Turnier ausgespielt. In der ersten Runde führt Deutschland die Gruppe G mit vier Siegen aus vier Spielen an. Am 29. Juni gegen Österreich (in Braunschweig) und 2. Juli in Serbien finden die letzten beiden Spiele statt. Wie geht's weiter Deutschland hat sich vorzeitig bereits für die Entscheidungsrunde qualifiziert. Diese wird ab September 2018 in vier Sechser-Gruppen ausgetragen, die ersten Drei jeder Gruppen spielen bei der WM. Die Entscheidung fällt im Februar 2019

Aber sie haben schon seit April Pause, die neue Saison fängt erst im Herbst an. Was passiert bis dahin?

Kleber Ich fliege am Mittwoch wieder nach Dallas und bereite mich dort auf den Sommer mit der Nationalmannschaft vor. Dann fliege ich im Juni wieder nach Deutschland und spiele die nächsten beiden WM-Quali-Spiele – und danach schauen wir mal weiter.

Es ist also unklar, ob Sie im September wieder für die Nationalmannschaft spielen? Dann geht die Qualifikation um die WM 2019 schließlich in die heiße Phase.

Kleber Eigentlich sollte das kein Problem sein. Klar, muss man das mit dem Verein besprechen, aber die Mavericks sind da recht offen und unterstützen es, wenn ihre Spieler Nationalmannschaft spielen wollen. Insofern mache ich mir eigentlich wenig Sorgen.

Jahrelang war Nowitzki der einzige deutsche Basketballer in den USA. Mittlerweile haben wir fünf NBA-Profis. Wird Deutschland doch noch eine echte Basketball-Nation?

Kleber Ich wünsche mir natürlich, dass der Basketball weiter wächst. Wichtig ist die Jugendförderung, da wurden in den letzten Jahren bundesweit gute Voraussetzungen geschaffen. Die guten Ergebnisse der Jugend-Nationalmannschaften spiegeln das auch. Jetzt wäre es wichtig, dass wir die bestmögliche A-Nationalmannschaft zusammen bekommen und bei einem großen Turnier ein Zeichen setzen können. Wir sind tief besetzt und haben gute Jungs, mit denen wir uns vor niemandem verstecken müssen.

Dennis Schröder von den Atlanta Hawks gilt als Anführer dieses Teams – aber auch als extravagant. Wie siehst du ihn?

Kleber Ich habe ja wegen der Verletzungen länger nicht mehr mit ihm zusammengespielt, aber ich glaube, er ist ganz anders, als er öffentlich manchmal wahrgenommen wird. Ich spreche häufig mit Nationaltrainer Hendrik Rödl und weiß, dass teamintern alles total harmonisch ist und es passt. Man braucht so besondere Typen wie Dennis, um zu gewinnen.

Schröder hat in Atlanta einen vier-Jahres-Vertrag über 70 Millionen Dollar und sich damit jüngst in seinen Heimatverein in Braunschweig eingekauft. Darf Würzburg mal auf ähnliche Unterstützung von Maximilian Kleber hoffen?

Kleber Meine ganze Familie und Freunde leben hier, ich habe hier lange gespielt und viel gelernt. Natürlich habe ich viele positive Erinnerungen an Würzburg und freue mich jedes Mal, wieder hier zu sein. Aber Dennis ist finanziell auf einem ganz anderen Level als ich (Jahresgehalt: 815.000 Dollar), deshalb habe ich mir über einen solchen Schritt noch überhaupt keine Gedanken gemacht.

In den USA laufen die Halbfinals der NBA-Playoffs. Wer wird am Ende Meister?

Kleber Ich glaube, dass die Houston Rockets gegen Golden State überraschen können. Und ich glaube, dass sich Cleveland noch gegen Boston durchsetzt, auch wenn die Celtics das erste Spiel jetzt sehr dominant gewonnen haben. Aber es ist alles total schwer vorher zu sagen. Es hängt viel von Verletzungen, der jeweiligen Tagesformen oder individuellen Top-Leistungen ab.

Und wer wird Deutscher Meister?

Kleber Ich habe vorher immer gesagt, dass die Bayern es machen. Die schwächeln zwar gerade gegen Frankfurt etwas, aber ich halte mal an dem Tipp fest

