Suns gewinnen Spiel 1 : Hawks stehen in Finals der Eastern Conference

Atlanta Die Atlanta Hawks dürfen sich Hoffnungen auf den Titel in der NBA machen. Zumindest haben sie schon einmal das Conference Finale im Osten erreicht. Im Westen haben derweil die Suns bereits das erste Spiel gewonnen.

Die Atlanta Hakws haben sich in den NBA-Playoffs gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt und stehen in den Finals der Eastern Conference. In Spiel sieben gewannen die Hawks am Sonntagabend (Ortszeit) auswärts 103:96 und entschieden die Serie mit 4:3 für sich. Als nächstes geht es nun gegen die Milwaukee Bucks, die sich in ihrer Serie zuvor gegen die Brooklyn Nets durchgesetzt hatten. Für Philadelphia um die Basketball-Stars Joel Embiid, Ben Simmons und Tobias Harris ist die NBA-Saison dagegen beendet.