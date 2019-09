NBA-Champion und Weltmeister : Gasols „unglaubliches Jahr“

Peking Erst NBA-Champion mit Toronto, jetzt zum zweiten Mal Weltmeister mit Spanien. Marc Gasol erlebt das beste Jahr seiner Karriere, will die Erfolge aber nicht miteinander vergleichen.

Mehr geht einfach nicht. Und darum fehlten Marc Gasol erstmal die Worte. "Was für ein Jahr, was für ein unglaubliches Jahr", sagte der spanische Basketballstar und genoss seine nächste Krönung. Fast auf den Tag genau drei Monate nach dem historischen NBA-Triumph mit den Toronto Raptors räumte der 34-Jährige in China auch noch den Weltmeistertitel ab. Gasol ist erst der zweite Spieler, dem dieser Doppelpack gelang. Und er ist einer von nur zwei Spielern, die schon beim ersten Goldcoup vor 13 Jahren dabei waren.