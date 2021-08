Einjahresvertrag in der NBA : Boston Celtics machen Schröder-Deal offiziell

Einjahresvertrag in der NBA

Boston Nach Dennis Schröder haben nun auch die Boston Celtics verkündet, dass der deutsche Basketball-Nationalspieler in der kommenden Saison an der Ostküste auflaufen wird.

Der 27-Jährige hatte den Deal am Mittwoch in einer Instagram-Story verkündet. Wie der Sender ESPN berichtete, erhält Schröder einen Einjahresvertrag über 5,9 Millionen US-Dollar. Ein neues Vertragsangebot der Los Angeles Lakers, für die der Point Guard in der vergangenen Saison aufgelaufen war, soll Schröder vor Monaten abgelehnt haben. Er hätte angeblich 84 Millionen Dollar für vier Jahre bekommen können.