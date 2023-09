Nach WM-Gewinn Das sagt Schröder über die Zukunft des Gold-Teams

Kapitän Dennis Schröder (29) vertraut „seinem“ Personal und will mit den übrigen Weltmeistern um weitere Erfolge im Basketball kämpfen. „Wir haben ein Commitment abgegeben alle in der Kabine. Ich glaube, dass wir erstmal die nächsten Jahre so zusammenbleiben werden“, sagte der Braunschweiger beim Empfang in Frankfurt/Main.