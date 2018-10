Mehr als 100.000 Euro Spenden für gelähmten Ex-Basketballer Noah Berge

Dresden Knapp drei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall des ehemaligen Zweitliga-Basketballers Noah Berge sind bereits mehr als 100 000 Euro an Spenden für den vom Hals abwärts gelähmten 20-Jährigen zusammengekommen.

„Die Masse an Leuten, die Noah unterstützen, rührt mich unglaublich“, sagte seine Mutter Claudia in einem Interview, das die Plattform GoFundMe geführt hat. „Ich bin einfach überwältigt von der Anteilnahme, die hier so beispielhaft ist. Tatsächlich wusste ich bis jetzt auch nicht, wie stark und verbindlich die Basketballcommunity in Deutschland ist und es macht mich echt stolz, dass Noah ein Teil davon ist.“