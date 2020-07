NBA-Star : Irving unterstützt Spielerinnen der WNBA mit 1,5 Millionen Dollar

Köln Basketball-Superstar Kyrie Irving springt seinen Kolleginnen aus der WNBA mit einer Millionensumme zur Seite. Wer wegen der Coronakrise oder gesellschaftlichen Protestaktionen nicht spielen will, soll finanziell unterstützt werden.

Der 28-Jährige von den Brooklyn Nets gründete eine Initiative, die für all jene Spielerinnen den Lohnausgleich übernehmen soll, die in der laufenden Saison nicht spielen wollen. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Gründe in der Coronakrise oder in gesellschaftlichen Protestaktionen lägen. Irving stellte hierfür 1,5 Millionen Dollar bereit.