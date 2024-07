Kantersieg in Hamburg Deutsche Basketballer versprühen Olympia-Lust

Bis zu den Sommerspielen stehen für Schröder und Co. zwei weitere Testspiele an. Am Freitag geht es in Berlin (20.00 Uhr) gegen Japan. Die Generalprobe steigt dann am 22. Juli in London gegen die USA, ehe in der olympischen Gruppenphase im Spielort Lille Japan (27. Juli), Brasilien (30. Juli) und Frankreich (2. August) die deutschen Gegner sind.