Menschen des Jahres – Dennis Schröder Er will doch nur Respekt

Er spielt mittlerweile seit zehn Jahren in der US-amerikanischen Profiliga NBA, Mitte Dezember erzielte er seinen 10.000 NBA-Punkt, er verdiente sich als Teamkollege in Los Angeles die Anerkennung von Superstar LeBron James. Und trotzdem war sich Schröder bewusst, dass er zu seinem Dienstantritt bei den Toronto Raptors vor der laufenden Saison auch als Weltmeister und MVP der WM einmal mehr sich würde beweisen müssen. Es den Zweiflern in Kanada würde zeigen müssen. Sich frischen Respekt würde verdienen müssen. „Sie wissen, was Deutschland gemacht hat: Geschichte geschrieben. Und jeder weiß natürlich, wer MVP geworden ist und was ich dazu beigetragen habe“, berichtete der Aufbauspieler vorsichtshalber. Und er sagte: „Ich will beweisen, dass ich einer der besten Point Guards bin in der Liga.“ Dass die Raptors derzeit eher unter ferner liefen in der Liga herumdümpeln, wurmt ihn. Die WM und ihre Nebeneffekte scheinen weit, weit weg.